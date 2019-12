Sauerei in der Innenstadt Sex-Täter onaniert in der Schirmgasse

Unschöner Anblick für eine junge Frau am Samstagmorgen: Ein 26-Jähriger onanierte in der Landshuter Innenstadt vor ihren Augen. Eine Polizeistreife nahm den Mann wenig später fest.

LANDSHUT Am frühen Samstagmorgen um 6.45 Uhr onanierte ein zunächst unbekannter Exhibitionist in der Schirmgasse vor einer jungen Frau. Der 26-jährige leicht alkoholisierte Sexualstraftäter flüchtete zunächst vor einer verständigten Polizeistreife, konnte jedoch wenig später festgenommen werden. In Zusammenhang mit den Ermittlungen sucht die Polizei nach einer Frau, die im Zeitraum von 6.30 bis 7 Uhr im Bereich Altstadt/Neustadt mit dem Fahrrad unterwegs war und dabei den Mann gesehen hat. Diese Frau und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landshut unter Telefonnummer 0871/9295-0 zu melden.