Wohl eine Erinnerung an Verstorbenen Kirche im Landkreis Landshut mit Graffiti beschmiert

Kirche im Landkreis mit Graffiti beschmiert – die Landshuter Polizei bittet um Hinweise.

ESSENBACH In der Nacht auf Freitag (27. Dezember) hat ein Unbekannter die Kirche in der Schulstraße in Essenbach (Lkr. Landshut) beschmiert. Das Graffiti, so meldet die Landshuter Polizei, soll wohl an eine Person erinnern, die am 26. Juli 2019 verstorben ist. „Der bezifferte Sachschaden wird zwar nur gering eingestuft, allerdings erscheint ein derartiges Andenken wohl fehl am Platz“, so ein Polizeisprecher. Hinweise auf den Täter bitte unter Telefon 0871/92520 an die Landshuter Polizei.