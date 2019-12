Unfallflucht in Landshut Geparktes Auto angefahren – und dann einfach abgehauen

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

LANDSHUT Unfallflucht in der Sandnerstraße in Landshut: Am Donnerstag (26. Dezember) zwischen 8.30 und 10.30 Uhr stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten grauen Volvo. Am vorderen linken Kotflügel entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine gesetzlichen Verpflichtungen und haute einfach ab. Die Landshuter Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise unter Tel. 0871/9252-0.