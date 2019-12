Riesenschreck in Ergolding Adventskranz geht am Weihnachtsnachmittag in Flammen auf

(Foto: Bjrn Birkhahn/123rf) Riesenschreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Ergolding (Lkr. Landshut) ERGOLDING Großes Glück hatten am Weihnachtsnachmittag die Bewohner eines Einfamilienhauses in Ergolding. Wie die Landshuter Polizei meldet, fing der vermutlich schon etwas trockene Adventskranz plötzlich Feuer. Der Brand im Wohnzimmer wurde durch die im Haus anwesenden Personen rechtzeitig bemerkt, die Flammen konnten vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.