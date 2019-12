Heftiger Crash in Vilsbiburg Vorfahrt missachtet – zwei Personen verletzt

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Crash in Vilsbiburg.

VILSBIBURG Am Montag (23. Dezember) gegen 8 Uhr ereignete sich in Vilsbiburg ein schwerer Verkehrsunfall: Ein 48-jähriger Fahrzeugführer wollte nach Polizeiangaben die Frontenhausener Straße nach links in den Pfarrbrückenweg verlassen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 56-jährigen Mannes. Die beiden Männer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.