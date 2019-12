Nach Schwindelanfall Junge Autofahrerin verursacht Crash auf der B299

Verkehrsunfall am Montag im Landkreis Landshut

BODENKIRCHEN Am Montag (23. Dezember) gegen 11.30 Uhr ereignete sich auf der B 299 bei Bodenkirchen (Lkr. Landshut) ein Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin (21) fuhr nach Polizeiangaben von Aich her kommend in Richtung der B 388 und erlitt während der Fahrt einen Schwindelanfall. Sie prallte gegen das Heck eines vorausfahrenden Fahrzeugs, das daraufhin ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke fuhr. Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.