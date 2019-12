Polizei sucht Zeugen Geparkter Mercedes zerkratzt – hoher Sachschaden

Ein in Altfraunhofen (Lkr. Landshut) geparkter Mercedes wurde schwer beschädigt.

ALTFRAUNHOFEN In der Zeit vom 17. bis 18. Dezember wurde in Altfraunhofen (Lkr. Landshut) ein abgestellter Pkw beschädigt. Der silberne Mercedes, A-Klasse, war entlang eines Zauns in der Meisenstraße geparkt. „Die linke Fahrzeugseite wurde mittels eines spitzen Gegenstandes stark zerkratzt. Es entstand ein Schaden in einem vierstelligen Eurobereich“, so ein Polizeisprecher. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 08741/9627-0 bei der Polizeiinspektion Vilsbiburg.