Landshuter Polizei bittet um Hinweise Hochwertiges Fahrrad und E-Bike gestohlen

Die Landshuter Polizei bittet um Hinweise auf Fahrraddiebe, die im Stadtgebiet zugeschlagen haben

LANDSHUT – Am Montagabend (16. Dezember) gegen 22.15 Uhr klaute ein bislang Unbekannter ein versperrtes grau/rotes E-Bike der Marke Winora. Das Fahrrad war am Stellplatz in der Professor-Buchner-Straße 7 abgestellt. Der Wert des E-Bikes liegt bei 1.300 Euro.

– In der Zeit vom 30. November bis 16. Dezember brach ein bislang Unbekannter ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Kirschenstraße 28 auf und entwendete daraus ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cube im Wert von 2.199 Euro.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Landshut unter Telefon 0871 / 9252-0 entgegen.