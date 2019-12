Polizeieinsatz in Essenbach Schüler (17) rastet auf Geburtstagsparty völlig aus

Betrunkener Schüler randaliert auf Geburtstagsfeier im Landkreis Landshut und löst einen Polizeieinsatz aus

ESSENBACH Am frühen Sonntagmorgen (15. Dezember) gegen 3 Uhr ist eine private Geburtstagsfeier in Essenbach aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein betrunkener 17-Jähriger völlig danebenbenommen. Der Schüler aus dem Landkreis Landshut war extrem aggressiv und beleidigte die Beamten aufs Übelste. Daraufhin wollten sie ihn fesseln, aber auch hier leistete er erheblichen Widerstand. Als er seinen Eltern übergeben werden sollte, rastete er komplett aus. Deshalb wurde der junge Mann direkt zur Polizeiinspektion gebracht und durfte seinen Rausch in der Arrestzelle ausschlafen.