Offenbar hatten die Bremsen versagt Autofahrer überschlägt sich mehrfach – drei Verletzte, darunter zwei Kinder

Schwerer Verkehrsunfall bei Adlkofen (Lkr. Landshut)

ADLKOFEN Am Samstagnachmittag (14. Dezember) gegen 17.30 Uhr war ein Autofahrer (34) von Pattendorf (Gemeinde Adlkofen) in Richtung Gerzen unterwegs. Am Kreisverkehr kurz nach Pattendorf versagten vermutlich die Bremsen des Fahrzeugs und der Mann fuhr ungebremst in den Kreisverkehr ein. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 34-Jährige sowie zwei Kinder im Auto wurden leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.