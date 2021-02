Tragisch 67-Jähriger kommt bei Brand im Landkreis Pfaffenhofen ums Leben

Foto: Joanna Jablonska/123rf.com

Am Freitag, 19. Februar, kam es zu einem Brand eines Gartenhauses in der Gemeinde Jetzendorf, bei dem der 67-jährige Besitzer schwerste Brandverletzungen erlitt. Am Sonntagmorgen meldete die Polizei, dass der Schwerverletzte verstorben ist.