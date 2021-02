Über zwei Promille Betrunkener Fahrradfahrer war in Wolnzach unterwegs

Die Polizeiinspektion erhielt am Freitag, 19. Februar, eine Mitteilung, dass ein vermutlich betrunkener Fahrradfahrer an einer Tankstelle die dortigen Kunden anpöbelt und nach Aufforderung des Tankstellenpersonal das Gelände nicht verlassen will.