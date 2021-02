Die Polizei ermittelt Wurden noch mehr Frauen beim Joggen am Ingolstädter Baggersee belästigt?

Ende letzten Jahres ereigneten sich zwei Vorfälle, bei denen jeweils junge Frauen beim Joggen von einem anderen Jogger angesprochen wurden. Ein Tatort befindet sich nord-östlich von Gerolfing, der zweite Tatort an der Donau im Bereich des Baggersees Ingolstadt.

Ingolstadt. Der Mann sprach beide Frauen an und bezog sich in dieser ersten Kontaktaufnahme aufs Laufen. Er machte den Beiden Komplimente über ihren Laufstil und erklärte ihnen, was sie noch verbessern könnten.

Außerdem bot er ihnen an, mit ihm an einem Lauf-Treff teilzunehmen und fragte sie nach den Handynummern. Eine der beiden Frauen ging darauf ein. Im Rahmen des nächsten Treffens kam es dann zu einer ungewollten verbalen und körperlichen Annäherung durch den Täter an die Geschädigte. Die Geschädigte erstattete später Anzeige bei der Polizeiinspektion Ingolstadt.

Die Personalien des Täters sind bekannt, das Verfahren gegen ihn ist bei der Staatsanwaltschaft Ingolstadt anhängig.

Es ist möglicherweise davon auszugehen, dass der Täter noch mehr Frauen beim Joggen angesprochen hat oder es sogar zu weiteren ungewollten Annäherungsversuchen gekommen war. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, dass sich diese Frauen oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/ 9343-2222 melden.