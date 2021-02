Bei Riedenburg Auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten – Auto überschlägt sich

Am Donnerstagvormittag, 18. Februar, ereignete sich in Georgenbuch ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Riedenburg. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 7.45 Uhr, die Ortsverbindungsstraße von Georgenbuch in Richtung Thann. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund glatter Fahrbahn mit ihren Pkw ins Schleudern. Sie rutschte über die Fahrbahn und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug in ein angrenzendes Feld. Die 27-Jährige musste mit leichten Verletzungen in die Goldberg-Klinik Kelheim gebracht werden. Ihr Fahrzeug wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.