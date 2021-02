Wasserschutzpolizei ermittelt Hydraulikschlauch platzt – Öl tritt ins Erdreich ein

Foto: Kathrin Lechl

Am Mittwoch, 17. Februar, wurden der Stadt Eichstätt Ölschlieren in der Parkhausstraße mitgeteilt. Nach der ersten Inaugenscheinnahme wurde festgestellt, dass es sich vermutlich um Hydrauliköl handelt, das auch im angrenzenden Hang in das Erdreich eingetreten ist.