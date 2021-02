Vorläufig festgenommen 54-Jähriger klaut Geldkassette und Geldbeutel aus Pflegeheim

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Ein 54-Jähriger verschaffte sich am Mittwochvormittag, 17. Februar, um 11.30 Uhr, durch eine unversperrte Türe Zugang zu einem Pflegeheim in der Levelingstraße in Ingolstadt. Dort begab sich der Täter in ein Büro und entnahm aus einem Schrank die darin verwahrte Geldkassette sowie einen Geldbeutel.