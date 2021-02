Ermittlungen eingeleitet Freilaufende Hunde fallen Hundebesitzer an

Foto: 123rf.com

Ein 56-jähriger Hundebesitzer ging am Mittwoch, 17. Februar, um 21.10 Uhr, mit seinem Bichon Frise im Bereich Grasinger Weg in Ingolstadt spazieren, als ihnen plötzlich zwei freilaufende Hunde entgegenkamen. Die beiden größeren Hunde fielen den Bichon Firsen und sein Herrchen an.