Niedrige Temperaturen Eckventil platzt – Haus wird mit Wasser durchflutet

Foto: 123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 17. Februar, um 13.30 Uhr, bemerkte ein Spaziergänger aus Wolnzach, dass aus einem unbewohnten Haus in der Hoholt-Pilgram-Straße in Wolnzach Wasser auf die Straße läuft. Beim Eintreffen der Beamten konnte bereits von außen Wasser im Hausflur und von der Decke tropfend festgestellt werden.