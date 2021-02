Kontrolle Autofahrer in Abensberg gestoppt – Drogen im Blut und im Fahrzeug

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Am Mittwoch, 17. Februar, gegen 19.45 Uhr, wurde in Abensberg in der Straubinger Straße ein 28-Jähriger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem Pkw-Führer drogentypische Ausfallerscheinungen fest.