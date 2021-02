Ingolstadt Betrunkener Ladendieb flüchtet mit Fahrrad

Foto: 123rf.com

Ein betrunkener Lette begab sich am Dienstag, 16. Februar, gegen 13.30 Uhr, in einen Supermarkt in der Despagstraße in Ingolstadt. Beim Verlassen des Ladens wurde er an der Kasse aufgefordert, seinen mitgeführten Rucksack zu öffnen. Der Bitte kam er allerdings nicht nach, stattdessen floh er mit einem in der Nähe abgestellten Fahrrad.