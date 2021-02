Unfallflucht Unbekannter beschädigt Auto in Saal an der Donau und kümmert sich nicht

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 16. Februar, wurde im Zeitraum von 5 bis 7 Uhr, auf einem Parkplatz der Kreisstraße KEH19 zwischen alter und neuer Bundesstraße B16 bei Saal an der Donau ein parkender Pkw der Marke DaimlerChrysler in der Farbe Silber beschädigt.