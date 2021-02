Hinweise erbeten Unfallflucht in Abensberg – Pkw eingedellt und zerkratzt

Am Dienstag, 16. Februar, gegen 13.45 Uhr, stellte eine 57-Jährige in Abensberg ihren VW Polo ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Kagrastraße in Abensberg ab. Links neben ihr stand zu diesem Zeitpunkt ein weißer Kastenwagen. Als die 57-Jährige gegen 14.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite fest.