15.000 Euro Schaden Auf glatter Fahrbahn zu schnell unterwegs – 29-Jähriger leicht verletzt

Aufgrund der den Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Bad Abbach. Am Dienstag, 16. Februar, gegen 0.30 Uhr, befuhr der 29-jährige Unfallverursacher mit seinem Audi A5 die Bundesstraße B16 von Regensburg kommend in Richtung Kelheim. Auf Höhe von Lengfeld kam er alleinbeteiligt aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Unfallverursacher wurde zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch die vielzählig eingesetzten Feuerwehrkräfte aus umliegenden Gemeinden aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 15.000 Euro.