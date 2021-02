Die Polizei sucht Zeugen Unbekannte beschädigen öffentliche Sanitäranlage im Neustädter Stadtgebiet

Am Sonntag, 14. Februar, zwischen 7 und 19.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Neustadt an der Donau, Stadtplatz 3, die dortige Sanitäranlage.