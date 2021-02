Die Polizei bittet um Hinweise Einbruch in einen Kindergarten in Ingolstadt – Arbeitskleidung der Reinigungskraft geklaut

Über das vergangene Wochenende , 12. bis 14. Februar, drang ein bisher unbekannter Täter in den Kindergarten St. Markus in der Asamstraße in Ingolstadt ein und entwendete die Arbeitskleidung der Reinigungskraft.