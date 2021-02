Betriebsunfall Ätzende Flüssigkeit ausgetreten – zwei Leichtverletzte

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In einem Entsorgungsbetrieb in Ebenhausen-Werk kam es am Montag, 15. Februar, 14 Uhr, zu einem Arbeitsunfall, bei dem zwei Arbeiter leicht verletzt wurden.