21.000 Euro Schaden Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eichstätt

Foto: 123rf.com

Am Sonntagvormittag, 14. Februar, brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Eichstätt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.