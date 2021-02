Auf Omnibus aufgefahren Wasserflasche lenkt jungen Fahrzeugführer ab

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag, 14. Februar, gegen 15.15 Uhr, die Südliche Ringstraße in Ingolstadt in nördliche Richtung. Während der Fahrt fiel dem jungen Fahrzeugführer eine Wasserflasche in den Fußraum seines Pkws.