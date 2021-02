Ingolstadt Zeugen nach Körperverletzung auf der Glacisbrücke gesucht

Am Dienstagmorgen, 9. Februar, um 9.23 Uhr, befuhr eine 45-Jährige Radfahrerin die Donaulände in Ingolstadt entlang. Unterhalb der Glacisbrücke stellte sich der Dame ein 57-jähriger Mann in den Weg. Als die Radfahrerin den Passanten seitlich passieren wollte, schlug dieser unvermittelt mit seiner linken Hand auf den linken Oberarm der 45-Jährigen und beleidigte sie dabei.