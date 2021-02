9.000 Euro Schaden Pkw prallt in die Leitplanke und kollidiert mit einem entgegenkommenden Fahrzeug

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 13. Februar, um 10.20 Uhr, war ein 24-jähriger Landkreisbewohner mit seinem Seat auf der Staatsstraße 2233 von Weltenburg kommend in Fahrtrichtung Kelheim unterwegs. Der junge Fahrzeugführer kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve kurz vor dem Waldfriedhof nach links von der Fahrbahn ab.