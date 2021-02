Anzeigen folgen Mehrere Verstöße gegen die geltende Ausgangssperre

Durch Polizeibeamte der PI Geisenfeld wurden am Sonntag, 14. Februar, zwischen 0.43 Uhr und 2.21 Uhr, mehrere Personen festgestellt, die gegen die bestehende Ausgangssperre verstießen.

Geisenfeld/Reichertshofen. Im ersten Fall wurde ein 50-jähriger Pole gegen 0.40 Uhr in der Gebirgisstraße in Geisenfeld aufgegriffen, der aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr nach Hause fand. In Begleitung der Polizeibeamten, konnte der Pole schließlich leicht unterkühlt nach Hause gebracht werden. Einen triftigen Grund für seinen Spaziergang konnte er nicht benennen.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße B300 im Gemeindegebiet Reichertshofen wurde ein 54-jähriger Münchener festgestellt. Der Grund für die nächtliche Spritztour, den er den Polizeibeamten für das Verlassen der Wohnung benannte, wird in dem speziellen Fall aber noch geprüft.

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes in einer Reichertshofener Asylbewerberunterkunft flüchtete ein 18-jähriger Reichertshofener über ein Fenster im Erdgeschoss. Nach Angaben der Bewohner, hielt sich der 18-Jährige dort aber unberechtigter Weise auf. Da der 18-Jährige den Bewohnern aber namentlich bekannt war, konnte der junge Mann jedoch schnell ermittelt werden.

Ein 25-Jähriger aus Reichertshofen wurde wenig später gegen 2.21 Uhr in der Thannbergstraße in Reichertshofen kontrolliert. Auch hier konnte der Mann keinen triftigen Grund für das Verlassen seiner Wohnung benennen. In den genannten Fällen erwartet die Männer eine Anzeige gegen das Infektionsschutzgesetz.