19.000 Euro Schaden Betrunkener Pkw-Fahrer missachtet die Vorfahrt

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 12. Februar, gegen 10.20 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus dem südlichen Landkreis Kelheim in Wildenberg von Willersdorf kommend in Richtung Schweinbach. Auf Höhe der Kreuzung zur Staatsstraße 2642 übersah der 29-jährige Pkw-Fahrer den von rechts, aus Richtung Pürkwang kommenden und vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Pkw-Fahrer aus Rüsselsheim.