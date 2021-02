Neustadt an der Donau Anwohner stellen Fahrraddieb – Polizei sucht Eigentümer

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 11. Februar, bemerkten Anwohner in der Bad Gögginger Straße in Neustadt an der Donau einen Jugendlichen, der mit einem Damenfahrrad unterwegs war. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände stellten die Anwohner den Jugendlichen zur Rede. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Jugendliche das mitgeführte Rad entwendet hat.