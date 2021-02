Kelheim Drei Jugendliche mit Softair-Waffen lösen Polizeieinsatz aus

Am Donnerstagnachmittag, 11. Februar, ging bei der Polizeiinspektion Kelheim die Mitteilung über drei Jugendliche mit einer Pistole ein, die sich am Einkaufszentrum in Kelheim aufhalten sollten. Aufgrund der Mitteilung fuhren mehrere Streifenbesatzungen zur Einsatzörtlichkeit und fahndeten nach den Jugendlichen.