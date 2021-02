Mainburg Verkaufsstand für Weihnachtslose beschädigt – Täter konnten ermittelt werden

Die drei Täter, die am 17. Dezember 2020 den Verkaufsstand für Weihnachtslose am Marktplatz in Mainburg beschädigt haben, konnten ermittelt werden. Zum Verhängnis wurde ihnen eine im Tatzeitraum durchgeführte Kontrolle nach dem Infektionsschutzgesetz und der Umstand, dass sie kurz zuvor eine aktivierte Videoüberwachung passierten.