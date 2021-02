Hinweise erbeten Unbekannter fährt Verkehrszeichen um und kümmert sich nicht

Vermutlich in den Vormittagsstunden am Donnerstag, 11. Februar, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrszeichen in Beilngries und flüchtete anschließend, ohne die Polizei zu verständigen.