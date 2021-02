Manching Driftversuche auf Fußballplatz enden in Polizeikontrolle

Am Mittwochabend, 10. Februar, um 18 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Ingolstadt mitgeteilt, dass mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen grundlos auf einem Fußballplatz in Manching umherfahren. Nachdem die dorthin beorderte Streifenbesatzung an der Örtlichkeit ankam, konnte diese drei junge Männer mit ihren jeweiligen Pkw antreffen.