Vohburg Pkw fährt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf vorausfahrenden Lkw auf

Am Mittwochnachmittag, 10. Februar, gegen 16.50 Uhr, wollte ein 24-Jähriger aus Baar-Ebenhausen mit seinem Lkw von der Bundesstraße B16 von Regensburg kommend bei Rockolding in Vohburg abfahren.

Vohburg. Ein direkt hinter ihm fahrender 61-Jähriger aus Ingolstadt konnte seinen Pkw aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und der nicht angepassten Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf das Fahrzeugheck des Lkws auf. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Während am Pkw ein hoher Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstand, blieb der Schaden am Lkw in Höhe von 1.500 Euro verhältnismäßig überschaubar. Der Ingolstädter muss sich aufgrund des Auffahrunfalls einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren stellen.