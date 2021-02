Zu schnell unterwegs Zahlreiche Unfälle im Dienstbereich der PI Mainburg nach einsetzendem Schneefall

Im Tagesverlauf des Mittwochs, 10. Februar, ereigneten sich aufgrund des einsetzenden Schneefalls insgesamt sechs Unfälle. Vier davon allein auf der Autobahn A93 zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Siegenburg in beiden Fahrtrichtungen. Als Unfallfolgen sind nur Blechschäden zu verzeichnen. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Mainburg. Anders in Rohr in Niederbayern, als eine 33-Jährige aus dem Landkreis Kelheim auf der Staatsstraße 2230 auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben rutschte und sich dabei leicht verletzte. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand nur minimaler Sachschaden.

Letztendlich ereignete sich noch ein Verkehrsunfall im Stadtbereich Mainburg. Hier kam ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Entgegenkommenden. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Bei allen Unfällen ist als Unfallursache die nicht angepasste Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse festzustellen. Die Unfallverursacher erwartet daher ein Bußgeld.