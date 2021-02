Führerschein sichergestellt Betrunken und zu schnell für die Straßenverhältnisse unterwegs

Foto: 123rf.com

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kam am Mittwoch, 10. Februar, gegen 19 Uhr, auf der Verbindungsstraße zwischen Schelldorf und Stammham in einer leichten Linkskurve von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er den Rangen hinunter und auf dem angrenzenden verschneiten Feldweg noch circa 100 Meter weiter, bis das Fahrzeug in einem Gebüsch zum Stehen kam.