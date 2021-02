Fahrlässige Körperverletzung 38-Jähriger wird von Hund gebissen – Halter bietet ihm 20 Euro an

Am Dienstagmorgen, 9. Februar, gegen 8 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrrad in Ingolstadt die Fußgängerbrücke in Richtung Klenzepark. Im Parkbereich hielt der Fahrradfahrer vor zwei spielenden Hunden an.