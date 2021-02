Gefährdung des Straßenverkehrs Betrunkener Autofahrer baut Unfall und flüchtet zu Fuß

Am Dienstagnachmittag, 9. Februar, ereignete sich in Kelheim ein Verkehrsunfall, der Fahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle. Im Nachgang konnte eine alkoholisierte Person als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden.

Kelheim. Am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer in Kelheim auf der Abensberger Straße in Fahrtrichtung Abensberg. Kurz nach dem Bahnübergang kam der Fahrer mit seinen Pkw von der Fahrbahn ab und verunfallte, hierbei beschädigte er eine Leitplanke und einen Leichtpfosten.

Der Pkw-Fahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Pkw-Fahrer durch den Verkehrsunfall verletzte, wurden zur weiteren Absuche nach dem Fahrer mehrere Einsatzkräfte, darunter auch ein Polizeihubschrauber, eingesetzt. Im weiteren Verlauf konnte ein 33-Jähriger aus Kelheim in der Nähe der Unfallstelle unverletzt alkoholisiert angetroffen werden, er konnte als verantwortlicher Fahrer des verunfallten Fahrzeugs ermittelt werden.

Der 33-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro, an dem verunfallten Fahrzeug entstand Totalschaden.