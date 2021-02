Zeugenhinweise erbeten Verkehrsunfallflucht in Geisenfeld – größeres Fahrzeug mit Anhängerkupplung gesucht

Foto: 123rf.com

Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, parkte eine 36-Jährige aus Ernsgarden ihren Hyundai auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kleinen Rosenstraße in Geisenfeld. Als sie um 18.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen massiven Schaden im Heckbereich ihres Pkws fest.