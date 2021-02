Niemand verletzt 30.000 Euro Schaden bei Unfall in Attenhofen entstanden

Foto: 123rf.com

Am Montag, 8. Februar, gegen 9.10 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger aus Kelheim bei Attenhofen mit seinem Transporter auf der Kreisstraße KEH31 in Richtung Koppenwall. An der Einmündung nach Seeb wendete er sein Fahrzeug und übersah dabei eine entgegenkommende 33-jährige Pkw Fahrerin aus Rottenburg.