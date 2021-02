18.000 Euro Schaden Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Mainburg

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 8. Februar, gegen 14 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Bundesstraße B301 von Mainburg in Richtung Freising. An der Landkreisgrenze wollte er nach links abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin aus Mainburg, es kam zum Zusammenstoß.