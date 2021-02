Betriebsunfall 54-Jähriger wird bei Waldarbeiten schwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 8. Februar, gegen 14.25 Uhr, arbeitete ein 54-Jähriger in einem Waldstück bei Aiglsbach. Als er einen am Boden liegenden Baumstamm aufteilte, rutschte der schwere Stamm gegen sein Bein und verletzte ihn schwer am linken Fuß.