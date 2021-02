Kurzes Versteckspiel Vermeintliche Lerngruppe verstößt gegen das Infektionsschutzgesetz

Am Montagabend, 8. Februar, gegen 22.15 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Ingolstadt eine Mitteilung über eine Ruhestörung in einer Lentinger Wohnung ein.

Lenting. Vor Ort konnten nach kurzem Versteckspiel insgesamt fünf deutlich alkoholisierte Männer in der Wohnung eines 51-Jährigen festgestellt werden. Die angetroffenen Personen gaben an, sich für eine am nächsten Tag anstehende Prüfung vorzubereiten.

Die fünf Männer konnten schlussendlich vier unterschiedlichen Haushalten zugeordnet werden. Im Anschluss wurde die vermeintliche Lerngruppe durch die Polizeibeamten aufgelöst. Die fünf Männer müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung rechnen.