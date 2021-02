Münchsmünster Hoher Sachschaden beim Rückwärtsfahren auf der B16

Am Montagmittag, 8. Februar, um 11.50 Uhr, fuhr ein 26-jähriger rumänischer Staatsbürger mit seinem Sattelzug auf der B16 in Fahrtrichtung Kelheim. Ursprünglich wollte er an der Abfahrt Münchsmünster von der Bundesstraße abfahren, jedoch verpasste er die Abfahrt. Der Rumäne stoppte seinen Sattelzug noch auf der B16 und setzte rückwärts zurück.