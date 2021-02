Drogenfahrt beendet Allgemeine Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen

Foto: 123rf.com

Am Sonntagabend, 7. Februar, gegen 19.30 Uhr, wurde ein 51-jähriger Pkw-Fahrer in der Elisabethstraße in Ingolstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Polizeibeamten Marihuanageruch wahrgenommen werden.