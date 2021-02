In die Leitplanke geprallt Herzinfarkt am Steuer – 61-Jähriger stirbt nach Unfall auf der A9 bei Ingolstadt

Ein 61-jähriger aus dem Landkreis Ansbach fuhr am Montag, 8. Februar, 10.20 Uhr, mit seinem Kleintransporter VW auf der A9 in Richtung München. Er kam etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Ingolstadt Nord vom rechten Fahrstreifen aus langsam immer weiter nach rechts, so von der Fahrbahn ab und fuhr auf die angrenzende Böschung.